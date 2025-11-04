Molestato e ricattato per la sua verginità a 15 anni

Da adolescente un uomo lo “rese incosciente” e lo violentò nel retro di un furgone. Poi, all’età di 15 anni, qualcuno lo “ricattò” e costrinse a perdere la verginità. Contro ogni previsione, Matthew McConaughey ha avuto la sua rivincita ed è uscito più forte di prima. Il premio Oscar McConaughey ha divulgato queste informazioni nel suo nuovo libro di memorie Greenlights, dove ha anche confessato che un tempo credeva che sarebbe andato all’inferno per aver fatto sesso prima del matrimonio. “Sono stato ricattato per fare sesso per la prima volta quando avevo 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per il sesso prematrimoniale”, ha scritto il cinquantenne. 🔗 Leggi su Newsner.it

