molesta gruppo ragazze in centro a salerno fermato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo è stato fermato e denunciato per aver molestato un gruppo di ragazze in pieno centro a Salerno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era visibilmente ubriaco e ha cominciato ad infastidire i passanti in corso Garibaldi. Poco dopo si è avvicinato ad un gruppo di ragazze nei pressi di un negozio e le ha molestate. Avvertiti dai cittadini, i poliziotti sono arrivati immediatamente e hanno bloccato l’uomo. Portato in questura per l’identificazione in quanto sprovvisto di documenti, il marocchino è stato denunciato e successivamente trasferito al Centro di permanenza di Potenza per essere rimpatrio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

