Moggi elogia Allegri | Ha insegnato ai suoi l’arte della sofferenza Poi sull’ex giocatore bianconero | Rimane questo dispiacere…

Moggi, ex dirigente della Juventus, si è espresso così a proposito di Massimiliano Allegri ma anche dell’ex giocatore bianconero. Luciano Moggi, intervenuto sulle pagine di Libero, ha offerto la sua consueta analisi sul campionato di Serie A, soffermandosi in particolare sulla crisi profonda che sta vivendo la Fiorentina e sul momento opposto del Milan di Massimiliano Allegri. Il focus principale dell’intervento è il “caos” in casa viola. Moggi non usa mezzi termini per descrivere la situazione del club. Il destino di Stefano Pioli è stato segnato: l’allenatore è stato esonerato. Moggi commenta la situazione con una battuta tagliente, definendo il tecnico esonerato e ricchissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi elogia Allegri: «Ha insegnato ai suoi l’arte della sofferenza». Poi sull’ex giocatore bianconero: «Rimane questo dispiacere…»

Approfondisci con queste news

Moggi: "Fiorentina in confusione totale. Allegri ha capito come curare l'ammalato Milan" - Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi ha commentato il delicato momento della Fiorentina,. Segnala tuttomercatoweb.com

Moggi: «Io e Allegri, fin dall’inizio, avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo. Ora la confusione è inevitabile» - Luciano Moggi, in una lunga intervista a Tmw, ha parlato del momento della Juventus e delle polemiche sul Var: le parole ... Secondo ilnapolista.it

Moggi applaude il Milan: "È una delle favorite per lo scudetto. Allegri è il migliore" - All'interno dell'edizione odierna di Libero è possibile leggere un editoriale a firma dell'ex dirigente Luciano Moggi. Lo riporta tuttomercatoweb.com