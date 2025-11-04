Modena la Serie A è possibile? De Biasi | Una buona squadra Per la promozione deve fare una cosa Ecco le differenze con la mia squadra…

Modena, il club gialloblù continua a sognare la promozione nel massimo campionato. E De Biasi analizza il campionato degli uomini di Sottil. Andrea Sottil è in testa alla classifica di Serie B con il Modena dopo un avvio identico a quello che fece Gianni De Biasi nel 2001-02, arrivato di slancio dopo la promozione e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

