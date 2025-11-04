Modena è di rigore Uno ogni 140 minuti

"Rigore è quando arbitro fischia.". Lapalissiana e forse anche calcisticamente abusata, ma assolutamente celebre questa frase del grande e mai dimenticato Vujadin Boskov, che deliziava con perle di saggezza pallonara il calcio italiano ai tempi della sua militanza al timone della più grande Sampdoria di tutti i tempi. E chissà in quanti oggi sulla sponda blucerchiata della città della Lanterna stanno rimpiangendo quei tempi. Ma non divaghiamo. Si parlava di rigori, la famosa 'massima punizione' introdotta, tanto per fare un briciolo di storia spicciola, dall'International Board (in Inghilterra ovvio, allora tutto ciò che gravitava intorno a un pallone era roba loro) nel lontanissimo 1891.

modena 232 di rigore uno ogni 140 minuti

