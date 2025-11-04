Modena celebra i suoi campioni del mondo Simone Anzani e Luca Porro

Modenatoday.it | 4 nov 2025

È stato un primo pomeriggio di orgoglio e di emozione quello di oggi nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena. Alle 13, il sindaco Massimo Mezzetti ha accolto due protagonisti assoluti del volley mondiale, Simone Anzani e Luca Porro, atleti del Modena Volley e freschi campioni del mondo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

