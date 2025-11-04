Le Giornate della Moda Italiana in India hanno costituito un'importante iniziativa per valorizzare e promuovere il Made in Italy, sottolineando l'eccellenza e la creatività del nostro patrimonio sartoriale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Moda Italiana in India: Tradizione e Innovazione si Incontrano nelle Giornate della Moda