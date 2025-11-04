Mo | Scalfarotto Iv ' messaggio di Rabin più che mai attuale'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Isaac Rabin era cresciuto nei ranghi dell'esercito israeliano, era un generale e un uomo di guerra, ma seppe trasformarsi in uomo di pace. Quando vinse il premio Nobel con Arafat e Perez disse che la pace si fa con i nemici e non con gli amici. Il messaggio di Rabin, a 30 anni dal suo assassinio, è più che mai attuale: ci insegna il coraggio del compromesso, a costruire ponti e non muri, a custodire la speranza, che la pace c'è solo con la sicurezza, che per fare la pace serve una leadership che guarda lontano”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri del partito, durante un intervento di fine seduta in Aula a palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Scalfarotto (Iv), 'messaggio di Rabin più che mai attuale'

Altre letture consigliate

Italia Viva. . In diretta dal Senato l’intervento di Ivan Scalfarotto per ricordare Pier Paolo Pasolini in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Scalfarotto (Iv), 'messaggio di Rabin più che mai attuale' - “Isaac Rabin era cresciuto nei ranghi dell'esercito israeliano, era un generale e un uomo di guerra, ma seppe trasformarsi ... Come scrive iltempo.it

Israele, Scalfarotto (IV): "Noi con Azione a Milano per completare il messaggio di Roma: Hamas ha responsabilità dirette" - Israele, Scalfarotto (IV): "Noi con Azione a Milano per completare il messaggio di Roma: Hamas ha responsabilità dirette" "L'iniziativa di oggi a Milano completa il messaggio della manifestazione di ... Riporta affaritaliani.it

Budapest Pride, Scalfarotto (Iv): "Questa è l'Unione Europea e qui i diritti si rispettano" - (Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "Questo è il territorio dell'Unione Europea e ci sono dei trattati che dicono che qui tutti i cittadini europei possono venire a vivere, possono lavorare. Come scrive quotidiano.net