Mo | Idf ' distrutto tunnel di Hamas e individuato sito di lancio di razzi a Gaza'
Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) - Le Idf hanno distrutto un tunnel di Hamas lungo centinaia di metri e individuato un sito di lancio di razzi nel nord della Striscia di Gaza, sul lato orientale della Linea Gialla. Lo ha riferito l'esercito israeliano, aggiungendo che i riservisti della Brigata Yiftah che operano nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City, hanno trovato un sito con diversi lanciatori, razzi e postazioni di lancio. Nel frattempo, nella zona di Jabalia, le truppe della 188ª Brigata corazzata e dell'unità d'élite del genio da combattimento Yahalom hanno individuato e distrutto un tunnel di Hamas lungo centinaia di metri e profondo decine di metri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Marcus Thuram vede la luce in fondo al tunnel. Assente dallo scorso 30 settembre per un infortunio muscolare subito durante il match di Champions con lo Slavia Praga, il francese sta finalmente per tornare ad allenarsi in gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Idf, 'riservista ucciso a Gaza'' - Un riservista israeliano è stato ucciso ieri da agenti palestinesi nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riporta iltempo.it
Mo: Idf, 'distrutto un deposito con razzi e munizioni in Cisgiordania' - Le forze israeliane hanno localizzato e distrutto la scorsa notte un magazzino contenente 15 razzi nella Cisgiordania centrale. Riporta iltempo.it
Media Gaza, distrutto da Idf edificio dell'Università islamica - I media della Striscia riferiscono che un raid dell'Idf ha distrutto un edificio dell'Università islamica di Gaza City, che sarebbe stato utilizzato per ospitare gli sfollati prima degli ordini di ... Come scrive ansa.it