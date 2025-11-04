mladen zizovic morto a 44 anni

è crollato in campo durante la partita, giocatori sconvolti Mladen Zizovic si è accasciato sul terreno di gioco e per lui non c’è stato più nulla da fare. L’allenatore 44enne del Radnicki 1923 era in panchina per guidare i suoi in una partita del massimo campionato serbo contro il Mladost, quando ha accusato un malore. Non c’è stato nulla da fare per lui, morto durante il trasporto in ospedale. Scene tragiche sul terreno di gioco, con calciatori e addetti ai lavori disperati per quanto accaduto e sotto shock. Mladen Zizovic era una vera e propria istituzione nel calcio bosniaco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

