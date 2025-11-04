MIYEON riscrive l’amore in MY Lover e trasforma il K-pop in esperienza

Comincia sempre da qui: dalla voce. Nel K-pop che corre a 180 bpm tra concept iper-prodotti e hook pensati per i trend, MIYEON delle i-dle sceglie la strada più difficile e più semplice insieme: rimettere la voce al centro, farla respirare, costringerla a dire la verità. “MY, Lover” è il suo secondo mini album e non è un capitolo di contorno al lavoro di gruppo: è un perimetro a sé, costruito per raccontare l’amore non come genere, ma come metodo. Un metodo che parte dall’addio, attraversa le scorie di ciò che resta (le lingering feelings), si ferma sul bordo del rimpianto, si specchia nella riflessione, poi sceglie la guarigione, fino ad approdare alla devozione. 🔗 Leggi su Panorama.it

