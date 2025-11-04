MiVeg 2025 a Milano il Festival vegano che unisce gusto solidarietà e attivismo

Milano – Il Miveg Festival celebra il suo decimo anniversario con un'edizione speciale in programma sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 agli East End Studios di Milano. Nato dall'impegno dell'associazione Vitadacani, il festival si è affermato negli anni come un punto di riferimento per chi promuove uno stile di vita etico e solidale fondato sul rispetto per gli animali e sull'impegno concreto per la loro tutela. Come sottolinea la Sara D'Angelo, il Miveg non è solo una fiera, ma un movimento culturale che invita ciascuno a partecipare attivamente a un cambiamento di consapevolezza. Stand cruelty free, area tatuaggi e Show cooking . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

