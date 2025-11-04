MiVeg 2025 a Milano il Festival vegano che unisce gusto solidarietà e attivismo
Milano – Il Miveg Festival celebra il suo decimo anniversario con un'edizione speciale in programma sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 agli East End Studios di Milano. Nato dall'impegno dell'associazione Vitadacani, il festival si è affermato negli anni come un punto di riferimento per chi promuove uno stile di vita etico e solidale fondato sul rispetto per gli animali e sull'impegno concreto per la loro tutela. Come sottolinea la Sara D'Angelo, il Miveg non è solo una fiera, ma un movimento culturale che invita ciascuno a partecipare attivamente a un cambiamento di consapevolezza. Stand cruelty free, area tatuaggi e Show cooking . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
MiVeg - Festival vegan a Milano ? 10 anni di idee, progetti e sogni vegan! MiVeg, l’evento organizzato da Vitadacani, torna con un’edizione speciale: festeggiamo insieme un decennio di attivismo, consapevolezza e rivoluzion - facebook.com Vai su Facebook
MiVeg Festival 2025: dieci anni di vegan food, etica e solidarietà a Milano - A Milano torna MiVeg Festival 2025: due giorni di vegan food, cultura e solidarietà per il decimo anniversario. Segnala agrpress.it