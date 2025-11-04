Il post NXT Halloween Havoc ci ha mostrato ciò che di più indecente il booking TNA potesse compiere. Kelani Jordan ha praticamente voltato le spalle a Jordynne Grace turnando heel, pur di riuscire a difendere con successo il suo Knockouts World Championship. Un percorso partito da Victory Road e passato attraverso la lotta a Team TNA vs NXT dove la campionessa (parte del roster WWE, ma in rappresentanza di quello TNA a causa della cintura detenuta) si sacrifica ottenendo in cambio solo una sconfitta e un locker room (quello di NXT ovviamente) capace di voltarle le spalle in via definitiva. Nonostante ciò, ha trionfato a BFG contro una distratta Indi Hartwell e ora, accortasi della palese inferiorità rispetto ad un colosso come Jordynne, passa al “lato oscuro” pur di raggiungere la vittoria finale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Miss Scelleratezza, Kelani Jordan