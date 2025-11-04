Miriam Leone moderna Sherazade in nero | il fascino magnetico della sua Moroccan Night
L uce calda, atmosfere da sogno e la magia di una notte marocchina. Così Miriam Leone si è mostrata su Instagram, condividendo un video accompagnato da una sola parola: «Sherazade». Un richiamo evocativo, che si sposa alla perfezione con il suo look total black, sofisticato e sensuale, capace di unire l’eleganza italiana al fascino misterioso dell’Oriente. Tra le dune del Marocco e nuovi progetti cinematografici in arrivo, Miriam si trasforma in una moderna Sherazade, narratrice di stile e bellezza. Miriam Leone, vita privata e carriera. guarda le foto Il look total black di Miriam Leone: una moderna Sherazade. 🔗 Leggi su Iodonna.it
