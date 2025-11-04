Mirea Flavia Stellato brinda ai 30 con Venere | festa d’arte al MANN
Tra i marmi eterni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove il tempo pare trattenere il respiro per ascoltare il battito millenario della storia, una dea antica ha concesso il suo benevolo sorriso a una festeggiata decisamente speciale. La Venere Callipigia, ovvero la signora dalle “belle natiche”, sorpresa in quel gesto capriccioso e divino di . 🔗 Leggi su 2anews.it
