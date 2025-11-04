Minori percorsi di adozione internazionale | contributi per 52 milioni alle famiglie italiane

Nuovi stanziamenti per un totale di  52 milioni di euro per sostenere le famiglie impegnate in percorsi di adozione internazionale  e favorire la cooperazione internazionale. E’ quanto annunciato da  Eugenia Roccella,  ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “C’è un decreto da quasi 13 milioni che sta per essere pubblicato in Gazzetta Uficiale – dice Roccella -, che prevede un  contributo di 2.800 euro per le famiglie con procedure pendenti  (avviate tra il 2022 e il 2024);  1000 euro  per le famiglie per il  percorso formativo  preparatorio all’adozione; un sostegno specifico d i 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

