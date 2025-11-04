Minori percorsi di adozione internazionale | contributi per 52 milioni alle famiglie italiane
Nuovi stanziamenti per un totale di 52 milioni di euro per sostenere le famiglie impegnate in percorsi di adozione internazionale e favorire la cooperazione internazionale. E’ quanto annunciato da Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “C’è un decreto da quasi 13 milioni che sta per essere pubblicato in Gazzetta Uficiale – dice Roccella -, che prevede un contributo di 2.800 euro per le famiglie con procedure pendenti (avviate tra il 2022 e il 2024); 1000 euro per le famiglie per il percorso formativo preparatorio all’adozione; un sostegno specifico d i 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 5 novembre, dalle ore 11, si terrà la premiazione della prima edizione del Bando 2025 della Fondazione Professoressa Carla Barbati. A seguire "Un Patrimonio per Crescere. Minori e patrimonio culturale: percorsi di apprendimento e esperienze", con interv - facebook.com Vai su Facebook
C'è un piano di rilancio per le adozioni internazionali - Alla Biennale dell’accoglienza in corso a Milano l’annuncio della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella: dal governo 52 milioni di euro per ... Segnala avvenire.it
Adozione internazionale dei minori: la Consulta ribalta il divieto per i single - Il fatto: l’idoneità all’adozione internazionale per non coniugati Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. Da diritto.it
La Cina chiude le adozioni internazionali - Ne dà notizia ufficiale la Commissione per le Adozioni Internazionali, sul proprio sito. Secondo vita.it