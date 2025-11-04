E’ un minorenne l’autore del furto di un ciclomotore, poi rintracciato e restituito al proprietario per opera della polizia locale che ha anche identificato il ragazzino che è stato denunciato al Tribunale per i minori. "Bene il controllo del territorio e l’azione repressiva – spiegano il sindaco Sergio Loggi e il consigliere con delega alla sicurezza Domenico Piunti – ma riflettiamo e agiamo come comunità al fine di prevenire situazioni di disagio giovanile". Il furto era stato denunciato da un cittadino di Monteprandone che lo aveva posteggiato in viale De Gasperi a Centobuchi. Iniziate le indagini da parte della polizia locale, in un pattugliamento del territorio, è stato individuato un minorenne, insieme con altri due coetanei, circolare nel centro urbano di Centobuchi a bordo del ciclomotore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Minorenne ruba un motorino e ci vanno in giro in tre