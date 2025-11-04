Minorenne arrestato per propaganda jihadista online | aveva manuali per costruire bombe

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minorenne residente nella provincia di Pavia è stato arrestato questa mattina con l'accusa di essere parte di una rete internazionale volta alla propaganda jihadista dell'ISIS. Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto anche diversi manuali per la costruzione e l’assemblaggio di ordigni esplosivi e incendiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

