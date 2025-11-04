Mimmo Locasciulli in concerto con l’Orchestra d’archi dell’Ost

Un evento unico per gli amanti della musica d’autore: Mimmo Locasciulli torna sul palco con il concerto “Dove lo sguardo si perde”, unviaggio musicale intenso e raffinato che unisce poesia, memoria e nuove visioni artistiche. Appuntamento domenica 9 novembre al teatro F. P. Tosti di Ortona, alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Mimmo Locasciulli, l'album Dove lo Sguardo si perde: "Il mondo è un insieme di colori" - Appuntamento speciale il 18 dicembre a Roma nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il cantautore Mimmo Locasciulli che celebra 50 anni di attività artistica con una ... Riporta tg24.sky.it

Locasciulli, 50 anni di carriera con album e tour nei teatri - È disponibile in digitale e in cd e prossimamente in vinile "Dove lo sguardo si perde", il nuovo progetto discografico del cantautore Mimmo Locasciulli (etichetta Hobo, distribuito da Ada/Warner Music ... Secondo ansa.it

Mimmo Locasciulli: album e tour per i 50 anni di attività - Mimmo Locasciulli celebra i 50 anni di attività artistica con l’album “Dove lo sguardo si perde”, disponibile in digitale e in cd e prossimamente in vinile. rockol.it scrive