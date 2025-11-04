Millie Bobby Brown denuncia David Harbour | tensioni sul set di Stranger Things

Una nuova bufera scuote il mondo di “Stranger Things”. Secondo i media britannici, la protagonista Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia formale contro David Harbour, suo collega e interprete di Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins. La notizia, rivelata dal Daily Mail, arriva . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Millie Bobby Brown denuncia David Harbour: tensioni sul set di “Stranger Things”

