Millie Bobby Brown denuncia David Harbour | tensioni sul set di Stranger Things

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova bufera scuote il mondo di “Stranger Things”. Secondo i media britannici, la protagonista Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia formale contro David Harbour, suo collega e interprete di Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins. La notizia, rivelata dal Daily Mail, arriva . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

millie bobby brown denuncia david harbour tensioni sul set di stranger things

© Lidentita.it - Millie Bobby Brown denuncia David Harbour: tensioni sul set di “Stranger Things”

Altri contenuti sullo stesso argomento

millie bobby brown denunciaStranger Things , Millie Bobby Brown «ha denunciato per molestie e bullismo il collega David Harbour» - L'attrice avrebbe presentato la denuncia a gennaio dello scorso anno, prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. Si legge su vanityfair.it

Millie Bobby Brown denuncia David Harbour per bullismo e molestie sul set di "Stranger Things" - Millie Bobby Brown ha presentato una denuncia contro David Harbour per bullismo e molestie sul set di "Stranger Things". Lo riporta alfemminile.com

millie bobby brown denunciaStranger Things, Millie Bobby Brown avrebbe denunciato David Harbour per molestie e bullismo sul set - Bufera sul set di Stranger Things: Millie Bobby Brown denuncia atti di bullismo e molestie che avrebbe subito da David Harbour, pochi giorni prima dell’uscita della quinta e ultima stagione della seri ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Millie Bobby Brown Denuncia