Mille rose Lucia Sardo e la Women orchestra al teatro Biondo

Mille rose, come sono mille- e più- le storie di donne che vogliono essere raccontate, ascoltate e rispettate. Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre, al Teatro Biondo di Palermo, va in scena Mille Rose per la Libertà, uno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it