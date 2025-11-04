Milite ignoto chi è l’eroe di guerra sepolto all’Altare della Patria a Piazza Venezia?
Il Vittoriano è certamente uno dei monumenti più scenografici di Roma. Sebbene di epoca molto più recente rispetto agli adiacenti fori imperiali e al Colosseo, rappresenta un simbolo della città molto visitato anche dai turisti di tutto il mondo. LEGGI ANCHE: Roma perché si chiama così: curiosità sul nome della capitale >> Tutti sanno che nel mastodontico Altare della Patria è sepolto il Milite ignoto ma sono davvero in pochi a sapere chi è questo eroe senza nome che riposa a Piazza Venezia. Chi è il Milite ignoto sepolto all’Altare della Patria. Ogni anno, in occasione di ricorrenze importanti per la storia del nostro Paese, il Presidente della Repubblica omaggia il Milite ignoto sepolto all’Altare della Patria di Roma deponendo una corona d’alloro. 🔗 Leggi su Funweek.it
