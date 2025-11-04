Milano vuole la tassa di soggiorno a 10 euro ma quali sono i rischi?

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Nei giorni scorsi è riemerso un tema sul quale, da tempo, il Comune di Milano si espone: aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro per gli hotel a 4 e 5 stelle equiparando il capoluogo lombardo a Roma. Chi alloggia nelle strutture ricettive, quindi, dovrebbe corrispondere 10 euro a testa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

milano vuole tassa soggiornoOlimpiadi invernali: la tassa di soggiorno a Milano potrà arrivare fino a 10 euro - Il decreto aggiunge un extra per i comuni lombardi che si trovano nel raggio di 30 km dalle gare. Scrive rainews.it

milano vuole tassa soggiornoMilano come Roma: Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno fino a 10 euro - Il sindaco di Milano chiede di equiparare la tassa di soggiorno del capoluogo lombardo a quella di Roma, Firenze e Venezia. Secondo italiaatavola.net

milano vuole tassa soggiornoTurismo a Milano, sì ai dieci euro di tassa di soggiorno in vista delle Olimpiadi: possibile aumento fino a 12 - In vigore il decreto legge che autorizza il rincaro in occasione dei Giochi di Milano- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Vuole Tassa Soggiorno