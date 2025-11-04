Milano vuole la tassa di soggiorno a 10 euro ma quali sono i rischi?
Nei giorni scorsi è riemerso un tema sul quale, da tempo, il Comune di Milano si espone: aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro per gli hotel a 4 e 5 stelle equiparando il capoluogo lombardo a Roma. Chi alloggia nelle strutture ricettive, quindi, dovrebbe corrispondere 10 euro a testa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Poco atletica - Milano ha bisogno di più impianti per chi vuole allenarsi” Milano ha cinque impianti di atletica per migliaia di praticanti. Nessuno è omologato per le gare ufficiali, nessuno è al coperto per fare attività in inverno. Molti atleti sono così costretti a sp - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi invernali: la tassa di soggiorno a Milano potrà arrivare fino a 10 euro - Il decreto aggiunge un extra per i comuni lombardi che si trovano nel raggio di 30 km dalle gare. Scrive rainews.it
Milano come Roma: Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno fino a 10 euro - Il sindaco di Milano chiede di equiparare la tassa di soggiorno del capoluogo lombardo a quella di Roma, Firenze e Venezia. Secondo italiaatavola.net
Turismo a Milano, sì ai dieci euro di tassa di soggiorno in vista delle Olimpiadi: possibile aumento fino a 12 - In vigore il decreto legge che autorizza il rincaro in occasione dei Giochi di Milano- Secondo msn.com