Milano orrore in piazza Gae Aulenti | arrestato il presunto aggressore della donna accoltellata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fuga durata undici ore. È terminata in un hotel di Milano la fuga di Vincenzo Lanni, 59 anni, originario di Bergamo, presunto autore dell’aggressione a una donna di 43 anni avvenuta nella mattinata di lunedì in piazza Gae Aulenti, nel cuore della città. L’uomo, ospite da alcuni giorni in un albergo dopo essere fuggito da una comunità di recupero nel Varesotto, è stato riconosciuto grazie alla sorella gemella, che lo ha identificato nelle immagini diffuse dai carabinieri su autorizzazione della Procura. Le indagini e il riconoscimento. Le riprese delle telecamere di videosorveglianza sono state decisive per indirizzare i carabinieri sulle tracce del sospettato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

