Milano l’ipotesi di un vertice Trump-Zelensky in occasione delle Olimpiadi
Milano – Il primo a invitare Donald Trump alle Olimpiadi Milano-Cortina era stato il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Lo aspettiamo in Lombardia, magari in visita alle nostre Olimpiadi invernali del 2026”, aveva scritto il governatore subito dopo l’elezione di Trump. Una presenza, quella del presidente degli Stati Uniti, ancora ipotetica ma possibile. Tra i capi di Stato e di Governo che potrebbero arrivare a Milano, in Lombardia e Veneto in occasione dei Giochi, accolti dalla premier Giorgia Meloni e dalle autorità italiane, c’è anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Per questo l’evento sportivo mondiale del 2026 potrebbe trasformarsi anche in una sede di incontri riservati, con al centro la situazione geopolitica e la guerra nell’Ucraina invasa dalla Russia ormai quasi quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
