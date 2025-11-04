Milano, 4 novembre 2025 – Cinquanta chili di carne e pesce conservati male andati distrutti, 47 sanzioni amministrative, per un totale di 150mila euro e 12 negozi chiusi. E' il risultato dell'attività dei Nas di Milano, che nel mese di ottobre hanno intensificato i controlli sia in città che in provincia, per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie e strutturali in supermercati, negozi alimentari e ristoranti, sia etnici che italiani. I risultati dei controlli. In totale, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità nel mese appena concluso hanno effettuato 72 ispezioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, i Nas chiudono 12 negozi: multe per 150mila euro