Le immagini del corteo pro-Palestina a Milano di martedì 4 novembre, partito da piazza della Scala con alcune centinaia di manifestanti, scesi in strada per “ bloccare la propaganda sionista e la complicità della giunta Sala” e contro “l’economia di guerra di questo governo”, come si legge su alcuni striscioni. La manifestazione, organizzata da Associazione palestinesi in Italia, Cub, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Csa Vittoria, cerca di raggiungere corso Garibaldi dove, al Cam Falcone e Borsellino, si celebra una commemorazione per i trent’anni dell’assassinio dell’ex premier israeliano Yitzhak Rabin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, corteo pro-Palestina contro "economia di guerra del governo"