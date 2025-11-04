Milano corteo pro-Palestina contro economia di guerra del governo
Le immagini del corteo pro-Palestina a Milano di martedì 4 novembre, partito da piazza della Scala con alcune centinaia di manifestanti, scesi in strada per “ bloccare la propaganda sionista e la complicità della giunta Sala” e contro “l’economia di guerra di questo governo”, come si legge su alcuni striscioni. La manifestazione, organizzata da Associazione palestinesi in Italia, Cub, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Csa Vittoria, cerca di raggiungere corso Garibaldi dove, al Cam Falcone e Borsellino, si celebra una commemorazione per i trent’anni dell’assassinio dell’ex premier israeliano Yitzhak Rabin. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corteo per Gaza a Milano. A Sesto San Giovanni, durante la manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza, il presidente dei Palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun ha definito il foglio di via che gli vieta l’ingresso a Milano una “punizione politica del - facebook.com Vai su Facebook
#corteo Sabato 18/10/2025 #manifestazione dalle ore 12.30 alle ore 13.30, concentramento e partenza in via Grugnola-VIA ALBERTOLLI-VIA VARESINA-VIA M. DA BESOZZO-PZA PREALPI-VIA DEGLI ARTIERI-VIA MAC MAHON-VIA ERCOLANO-VIA TEST - X Vai su X
Milano, corteo pro-Palestina contro "economia di guerra del governo" - Palestina a Milano di martedì 4 novembre, partito da piazza della Scala con alcune centinaia di ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Manifestazione pro Palestina si chiude senza tensioni - Il corteo di protesta contro “il sionismo” (così gli slogan) si è fermato davanti all'ingresso di corso Garibaldi ... Riporta rainews.it
Milano, iniziato il presidio 'contro la propaganda sionista' - È iniziata a Milano, in piazza della Scala (da mesi ribattezzata dai manifestanti per la Palestina 'piazza Gaza'), la manifestazione pro Palestina dedicata a "bloccare la propaganda sionista e la comp ... Segnala ansa.it