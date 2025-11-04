Milano aggredita a Gae Aulenti | fermato un 59enne indagini in corso

La routine di un lunedì milanese si è spezzata tra i grattacieli di piazza Gae Aulenti. Una donna è stata colpita alle spalle mentre raggiungeva l’ufficio. Poche ore dopo, i carabinieri hanno fermato l’uomo ritenuto responsabile, Vincenzo Lanni, 59 anni. Da quel momento, le domande hanno superato il frastuono della città. Il mattino ferito di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milano, aggredita a Gae Aulenti: fermato un 59enne, indagini in corso

Approfondisci con queste news

Aggredita in pieno giorno nel cuore di Milano. Una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti, davanti ai grattacieli di Porta Nuova. L’arma, un coltello da cucina di 30 cm, le è rimasta conficcata nel fianco. Dopo una caccia all’uo - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Donna aggredita a coltellate a #Milano, è in pericolo di vita. Si cerca l'ex marito. 62 anni, è stata trovata per strada accanto all'androne di un'abitazione. Portata in ospedale in condizioni gravi, ha ferite a collo, torace e addome. La polizia sulle tracce - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Lo riporta alfemminile.com

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nel fianco: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Da ilgiorno.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Da tg24.sky.it