Milano 8-9 novembre | Cascina Cuccagna tra orto cinema e tavolata

Nel cuore dell’autunno, la storica Cascina Cuccagna di Milano ospita “La domenica bestiale” con edizione del sabato, l’8 e 9 novembre: due giorni dedicati a natura, creatività condivisa e convivialità, tra laboratori, spettacoli, incontri e scambi solidali, per ritrovare insieme ritmi lenti e gesti essenziali. Spirito e sostegno La formula ormai rodata di “La domenica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milano, 8-9 novembre: Cascina Cuccagna tra orto, cinema e tavolata

Leggi anche questi approfondimenti

Buongiorno e buon martedì! Oggi 4 novembre la Chiesa festeggia San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale, e i SS. Vitale e Agricola, martiri bolognesi. Per approfondire: https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/11/04/san-carlo-borromeo-- - facebook.com Vai su Facebook

Milano, Cascina Cuccagna: la domenica bestiale con edizione del sabato 8 e 9 novembre - L’autunno entra nel vivo e Cascina Cuccagna a Milano si prepara al nuovo fine settimana comunitario con La domenica bestiale con edizione del sabato (8 e 9 novembre): due giornate dedicate alla conviv ... Si legge su mediterranews.org

Da Upcycle Milano Bike Café l’8 e 9 novembre il Trail week-end per chi ama le due ruote - Un fine settimana dedicato agli amanti della bicicletta con le proposte di Upcycle Milano Bike Café, locale in via Andrea Maria Ampère 59. Scrive ecoincitta.it

Linea Milano–Domodossola: dall’8 al 10 novembre treni regionali interrotti tra Gallarate e Sesto Calende - Trenitalia invita i viaggiatori a controllare orari e tratte aggiornate ... Da varesenews.it