Milan slitta l’assemblea degli azionisti | tutto rinviato a domani

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti importanti a casa Milan. Nella giornata di oggi doveva andare in scena l'assemblea degli azionisti, ma è stato spostato a domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan slitta l8217assemblea degli azionisti tutto rinviato a domani

© Pianetamilan.it - Milan, slitta l’assemblea degli azionisti: tutto rinviato a domani

Scopri altri approfondimenti

milan slitta l8217assemblea azionistiMilan, slitta a domani l'assemblea dei soci - La riunione, chiamata ad approvare il terzo bilancio consecutivo in utile, si terrà in seconda convocazione, alle 16 ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Slitta L8217assemblea Azionisti