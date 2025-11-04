Milan sei da Scudetto? Con Allegri e Modric sì ma attenzione a due gravi mancanze

Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo in classifica a - 1 dal Napoli di Antonio Conte, ma può puntare realmente allo Scudetto in questa stagione? Pro e contro sul Diavolo in quest'analisi molto ben dettagliata da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sei da Scudetto? Con Allegri e Modric sì, ma attenzione a due gravi mancanze

