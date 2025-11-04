Milan-Roma Zazzaroni ricorda Galeone nella notte più bella del Diavolo

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, racconta Milan-Roma 1-0 tra emozione e ricordo di Giovanni Galeone, il legame tra Allegri e Gasperini, gol vittoria di Pavlovic e grande prova di Maignan, sottolineando rimpianti e mentalità delle squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

