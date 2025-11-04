Milan-Roma Ricci esalta i tifosi rossoneri sui social | In dodici sempre

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha voluto elogiare i tifosi rossoneri presenti a San Siro per assistere al match della 10a giornata di campionato, vinto per 1-0 contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic: le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ricci esalta i tifosi rossoneri sui social: “In dodici, sempre”

