Milan-Roma Pazzini | Risultato che fa bene al morale Vittoria importante per la classifica Su Leao …

Giampaolo Pazzini elogia il Milan dopo la vittoria sulla Roma: "Risultato giusto e vittoria che fa bene al morale. Leao? Sta diventando un vero leader, questa deve essere la stagione della sua consacrazione". Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pazzini: “Risultato che fa bene al morale. Vittoria importante per la classifica. Su Leao …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Guida e il calcetto a Saelemaekers durante Milan-Roma. Cesari in tv dice la sua: "Un gesto volontario"Fa disc - facebook.com Vai su Facebook

La nostra formazione per #MilanRoma #ASRoma - X Vai su X

Pazzini su Leao: "Questa deve essere la stagione della sua consacrazione" - Ospite negli studi di Pressing, Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma per 1- Come scrive milannews.it

Pagelle Milan Roma 1-0, i voti ai giocatori rossoneri: grazie Pavlovic, grazie Maignan - Roma: cronaca, risultato finale e pagelle della squadra di Max Allegri dopo la partita di campionato giocata a San Siro. Scrive milanlive.it

Pazzini: “Il Milan ha meritato di vincere con la Roma. Poteva chiuderla prima” - Le parole dell'ex rossonero: "Dopo la rete, i rossoneri hanno preso fiducia e hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita" ... Si legge su msn.com