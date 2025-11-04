Milan-Roma il commento di Borghi sul gol di Pavlovic | Inserimento da braccetto ‘gasperiniano'

Stefano Borghi ha esaltato il gol del Milan contro la Roma, definendolo "un contropiede perfettamente organizzato in stile allegriano". Il giornalista ha sottolineato il guizzo di Leao e l’inserimento di Pavlovic, "da manuale. di Gasperini". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, il commento di Borghi sul gol di Pavlovic: “Inserimento da braccetto ‘gasperiniano'”

