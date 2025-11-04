Milan-Roma dopo la vittoria arriva l’ammenda del Giudice Sportivo | la motivazione
Dopo i festeggiamenti dovuti alla vittoria contro la Roma a San Siro al Milan di Allegri arriva una sanzione: le motivazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Guida e il calcetto a Saelemaekers durante Milan-Roma. Cesari in tv dice la sua: "Un gesto volontario"Fa disc - facebook.com Vai su Facebook
La nostra formazione per #MilanRoma #ASRoma - X Vai su X
Ordine: "Ma quale corto muso! Milan, è una grande vittoria" - Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, era presente negli studi di Pressing dopo la vittoria del Milan contro la Roma. milannews.it scrive
Milan – Roma Diretta Streaming Gratis Serie A 10° Giornata - Roma, Big Match della 10° Giornata di Serie A, di Domenica Novembre ore 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming Gratis su DAZN ecco come vederlo. Come scrive stadiosport.it
Pavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Segnala msn.com