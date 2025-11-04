Milan rimpianto Alex Jimenez | è uno dei punti di forza del Bournemouth L’analisi

Milan, Alex Jimenez sorprende con la maglia del Bournemouth: il terzino arrivato la scorsa estate in prestito dai rossoneri è uno dei punti di forza del club inglese allenato da Andoni Iraola. Le sue prestazioni possono valergli la Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rimpianto Alex Jimenez: è uno dei punti di forza del Bournemouth. L’analisi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ad dell'#atalanta, Luca #percassi, ha parlato ai microfoni di #dazn prima del match con il #Milan. Rimpianto per qualche punto perso per strada. Vai su Facebook

Pareggio con rimpianti: Atalanta e Milan Primavera si dividono la posta in palio. Quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri - X Vai su X

Il Bournemouth si gode un altro terzino scaricato dal Milan: Jimenez star in Premier - Il Bournemouth di Andoni Iraola continua a stupire in Inghilterra, nonostante la sconfitta di ieri contro il Manchester City. Scrive tuttomercatoweb.com

Calciomercato Milan: la cessione che potrebbe fruttare 20 milioni - Il Milan lo aveva lasciato andare in estate, ora il suo nome torna a far discutere: la sorprendente crescita di Alex Jimenez in Premier League. Segnala notiziemilan.it

Milan, per Jimenez il riscatto del Bournemouth è sempre più vicino: ai rossoneri 20 milioni - Matteo Moretto ha aggiornato sul futuro di Alex Jimenez, esterno spagnolo che in estate è passato dal Milan al Bournemouth: in estate il terzino. Scrive tuttomercatoweb.com