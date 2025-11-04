Milan Pulisic e Rabiot a Milanello nel giorno di riposo | il francese spinge per tornare

Pianetamilan.it | 4 nov 2025

Christian Pulisic e Adrien Rabiot, in fase di recupero dai rispettivi infortuni, si sono recati a Milanello ieri nonostante il giorno di riposo concesso dall'allenatore Massimiliano Allegri: ci saranno in Parma-Milan di sabato sera? La situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pulisic e rabiot a milanello nel giorno di riposo il francese spinge per tornare

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic e Rabiot a Milanello nel giorno di riposo: il francese spinge per tornare

