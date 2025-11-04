Milan Pulisic e Rabiot a Milanello nel giorno di riposo | il francese spinge per tornare

Christian Pulisic e Adrien Rabiot, in fase di recupero dai rispettivi infortuni, si sono recati a Milanello ieri nonostante il giorno di riposo concesso dall'allenatore Massimiliano Allegri: ci saranno in Parma-Milan di sabato sera? La situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic e Rabiot a Milanello nel giorno di riposo: il francese spinge per tornare

Leggi anche questi approfondimenti

Verso Parma: il #Milan ritroverà #Pulisic. Speranze di recupero per altri due giocatori - facebook.com Vai su Facebook

Verso Parma-Milan: Pulisic ci sarà, anche Rabiot spinge per rientrare - X Vai su X

Rabiot, Pulisic e Gimenez: chi recupera e chi no per Parma-Milan 11^ giornata - Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri dopo il successo contro la Roma, a Milanello non tutti si ... fantamaster.it scrive

Milan, oggi si torna al lavoro: ieri a Milanello Pulisic e Rabiot - 0, la squadra rossonera ha avuto la concessione di un giorno di riposo per ricaricare le pile in vista del prossimo impegno ... Come scrive milannews.it

Ultime Milan, in due accelerano per Parma: il gesto che non è passato inosservato - Pulisic e Rabiot non si fermano: il Milan punta a ritrovare due pedine chiave in vista della prossima gara di campionato. Si legge su notiziemilan.it