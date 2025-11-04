Milan possibile il rinnovo di Maignan? Il pressing del club rossonero l’idea del portiere

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 ex Lille e PSG, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, ma il club di Via Aldo Rossi non ha ancora gettato la spugna sul rinnovo. Le ultime news sulla questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, possibile il rinnovo di Maignan? Il pressing del club rossonero, l’idea del portiere

