Milan oggi Assemblea degli Azionisti | terzo bilancio in utile di fila per il club rossonero

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio odierno ci sarà l'Assemblea degli Azionisti del Milan in videoconferenza: per l'occasione, sarà ratificato il bilancio del club di Via Aldo Rossi al 30 giugno 2025. Ancora in verde, per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan oggi assemblea azionistiOggi assemblea degli azionisti. Tuttosport: "Terzo bilancio di fila in utile" - Come riportato anche dai colleghi di Tuttosport, oggi ci sarà l'assemblea degli azionisti, per un Milan che ha registrato il "Terzo bilancio di fila in utile". Segnala milannews.it

