Milan oggi Assemblea degli Azionisti | terzo bilancio in utile di fila per il club rossonero
Nel pomeriggio odierno ci sarà l'Assemblea degli Azionisti del Milan in videoconferenza: per l'occasione, sarà ratificato il bilancio del club di Via Aldo Rossi al 30 giugno 2025. Ancora in verde, per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rafa trascina il Milan Oggi Rafa è un talento che ancora ha da esprimere un ampio potenziale, ma anche uno dei senatori rossoneri. Escluso Gabbia, cresciuto nel vivaio milanista ma reduce dal prestito al Villarreal, Rafa è il giocatore con maggior anzi
? Intanto oggi #Moncada presente al Senigallia per seguire #ComoVerona.
Oggi assemblea degli azionisti. Tuttosport: "Terzo bilancio di fila in utile" - Come riportato anche dai colleghi di Tuttosport, oggi ci sarà l'assemblea degli azionisti, per un Milan che ha registrato il "Terzo bilancio di fila in utile".