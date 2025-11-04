Milan Marchegiani | Vi spiego qual è il segreto di Maignan Nel calcio moderno …

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato il rigore parato da Maignan su Dybala in Milan-Roma svelando un segreto del portiere e soffermandosi sulle caratteristiche che deve avere un estremo difensore per respingere un penalty: le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan marchegiani vi spiego qual 232 il segreto di maignan nel calcio moderno 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Marchegiani: “Vi spiego qual è il segreto di Maignan. Nel calcio moderno …”

Altre letture consigliate

milan marchegiani spiego qualLeao Milan, Marchegiani: «Non c’è da fare...» - Leao Milan, Marchegiani va controtendenza: «Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao, vi spiego anche il perché». Secondo milannews24.com

Marchegiani svela il segreto di Maignan sui rigori: “È Claudio Filippi. Ha modi particolari…” - Luca Marchegiani a Sky Calcio Club ha svelato il segreto di Mike Maignan sui calci di rigore: l'ex portiere racconta come il numero uno del Milan si prepara ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Marchegiani Spiego Qual