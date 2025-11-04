Milan-Como a Perth Simonelli | Scelta presa in assemblea Ai tifosi delle due squadre dico che …

Dopo l'Assemblea di Serie A, il presidente delle Lega Ezio Simonelli ha parlato ai microfoni dei media in conferenza stampa. Tra i temi trattati, Simonelli ha parlato della possibile partita Milan-Como a Perth in Australia. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

