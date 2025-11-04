Milan chi fa da spalla a Leao? Pulisic sta rientrando Nkunku è in crescita

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese è al momento il titolare inamovibile e attorno a lui Allegri ha più opzioni offensive da far ruotare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, chi fa da spalla a Leao? Pulisic sta rientrando, Nkunku è in crescita

