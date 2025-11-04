Milan Baresi torna a farsi vedere sui social | il messaggio dell’ex capitano rossonero

Franco Baresi, ex storico capitano del Milan, si è fatto rivedere sui social dopo un periodo di convalescenza dovuto ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare: il post social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Baresi torna a farsi vedere sui social: il messaggio dell’ex capitano rossonero

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ritorno di Franco #Baresi sui social con un messaggio: "Viva la vita" Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Franco Baresi, il post del campione sulle sue condizioni, i messaggi di Maldini, Massaro e Galli - Il messaggio che commuove i tifosi del Milan e quelli di Maldini, Massaro e Galli dedicati al grande campione. Segnala sport.virgilio.it

Franco Baresi torna sui social dopo l'operazione ai polmoni: «Viva la vita» - La leggenda del Milan Franco Baresi riappare su Instagram tre mesi dopo l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare. msn.com scrive

Franco Baresi, l’annuncio dopo l’operazione difficile: da Maldini a Salvini, i messaggi dei vip. Come sta - L’emozionante ritorno dopo l’intervento, la reazione dei social da Maldini a Salvini ... Scrive libero.it