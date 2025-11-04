Milan addio ad Attilio Maldera | l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni Il cordoglio del club

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, addio ad Attilio Maldera: l'ex difensore rossonero, fratello di Luigi e Aldom è scomparso all'età di 76 anni. Il club rossonero ha espresso il proprio cordoglio sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan addio ad attilio maldera l8217ex difensore si 232 spento all8217et224 di 76 anni il cordoglio del club

© Pianetamilan.it - Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

