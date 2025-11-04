Milan addio ad Attilio Maldera | l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni Il cordoglio del club

Milan, addio ad Attilio Maldera: l'ex difensore rossonero, fratello di Luigi e Aldom è scomparso all'età di 76 anni. Il club rossonero ha espresso il proprio cordoglio sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

Milan, morto Attilio: l'ultimo rimasto dei Maldera dopo Aldo e Luigi: una dinastia rossonera - A 76 anni scompare Attilio Maldera, il fratello di mezzo di una famiglia di calciatori, il meno famoso dei tre ma amatissimo dalla gente, il ricordo del club ... Secondo sport.virgilio.it

Milan, lutto nel mondo rossonero: è scomparso Attilio Maldera - Il Milan piange la scomparsa di Attilio Maldera, ex difensore che dopo il ritiro ha allenato le giovanili della squadra rossonera: "La gloriosa. tuttomercatoweb.com scrive

Lutto nel mondo rossonero, è morto Attilio Maldera - Classe 1949, fu difensore del Milan e anche allenatore delle giovanili rossonere a fine carriera: era uno dei tre ... Riporta milannews.it