Migranti spallata di Mediterranea | il porto assegnato è quello di Livorno ma disobbedisce e attracca a Porto Empedocle

Siamo alle solite. Ossia, nuovamente alle prese con l’ennesimo (eterno?) braccio di ferro tra le Ong e il ministero dell’Interno sulla gestione degli sbarchi, che per l’occasione si arricchisce di un nuovo, prevedibile capitolo. Questa volta la protagonista è la nave Mediterranea Saving Humans, che dopo aver effettuato tre operazioni di soccorso tra la costa libica e Lampedusa, si è ritrovata con 92 persone a bordo (di cui 31 minori non accompagnati) davanti alle coste siciliane di Porto Empedocle. Migranti, la Ong forza la mano: il porto assegnato è Livorno, ma Mediterranea entra a Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

