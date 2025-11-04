Migranti l’Emilia Romagna è la regione con la maggiore percentuale di stranieri in Italia

Bologna, 4 novembre 2025 – L’ Emilia Romagna è la regione con la maggiore percentuale di popolazione straniera in Italia. Lo rivela il Dossier statistico immigrazione 2025 presentato questa mattina a Bologna, nella sede della Regione: rispetto alla popolazione totale della regione, i cittadini di origine straniera rappresentano quasi il 13%. PHOTO(c) RADEK PROCYK Emerge dalle acque il gigante del Po: “Uno storione beluga, era estinto”. Immigrazioni: quali sono le sfide più grandi "La popolazione straniera cresce, si radica, invecchia, fa figli, apre imprese e fa sempre più parte della nostra società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

