Il FC Midtjylland punta a mantenere il percorso perfetto in Europa League quando giovedì ospiterà il Celtic nella quarta giornata della fase a gironi (formato “league phase”). I danesi arrivano da tre vittorie su tre e guidano il ranking del gruppo; gli scozzesi, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, sono attualmente ai margini della zona che qualifica alla fase a eliminazione diretta. Match preview. Stagione super fin qui per il Midtjylland: una sola sconfitta nelle prime 25 partite tra tutte le competizioni, poi una lunga striscia positiva. Il cambio in panchina non ha frenato la corsa: con Mike Tullberg al timone, i Wolves hanno mantenuto ritmo e identità, centrando tre successi su tre in Europa e restando imbattuti in casa da mesi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Midtjylland–Celtic: anteprima, notizie e probabili formazioni (Europa League)