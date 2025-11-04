Michele Nicastri, un 49enne residente a Torino, è stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2025 dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Rivoli. L’uomo è accusato di omicidio per l’uccisione di Marco Veronese, il 39enne assassinato con oltre 20 coltellate sotto la sua abitazione a Collegno, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, lo scorso 23 ottobre. La vittima, che lavorava come installatore di telecamere e impianti antifurto, è stata aggredita in modo brutale e, nonostante i tentativi di soccorso, è morta sul posto. Leggi anche: Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Michele Nicastri, chi è l'assassino di Marco Veronese: 49 anni, ingegnere informatico e appassionato di triathlon