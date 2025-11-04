Mi vedete così perché prima ho avuto un incidente Antonella Clerici l’annuncio a inizio diretta

Un piccolo incidente domestico, ma con conseguenze ben visibili, ha segnato la mattinata di Antonella Clerici. Nella puntata di oggi, martedì 4 novembre 2025, di “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice si è presentata in diretta su Rai 1 visibilmente dolorante, zoppicando e con un’espressione che tradiva un certo fastidio. Fin dalle prime battute del programma, il pubblico ha notato che qualcosa non andava: Antonella si muoveva con difficoltà e, come sempre sincera con i suoi telespettatori, ha subito voluto spiegare cosa fosse successo. “Scusate, sono un po’ zoppa ma questa mattina.” ha detto sorridendo ma con evidente disagio, prima di raccontare di essersi scontrata con una porta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it